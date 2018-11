I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Netanyahu su caso Khashoggi, "omicidio orrendo" ma "stabilità Arabia Saudita è importante" - E’ "importante che l’Arabia Saudita rimanga stabile per la stabilità del mondo e della regione”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, da Varna dove è ospite d’onore al summit quadrilaterale Bulgaria-Romania-Grecia-Serbia. Le dichiarazioni del capo dell’esecutivo israeliano si riferiscono alle accuse contro Riad scaturite dopo l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso il 2 ottobre scorso dopo essere entrato nel consolato del regno a Istanbul. A tal proposito Netanyahu ha affermato: “Quello che è successo nel consolato di Istanbul è stato orrendo e deve essere debitamente affrontato. Allo stesso tempo dico che è molto importante per la stabilità del mondo e della regione che l’Arabia Saudita rimanga stabile”. Si tratta delle prime dichiarazione sul caso Khashoggi da parte dell’establishment israeliano a un mese esatto dalla scomparsa del giornalista. Nelle settimane successive, la stampa israeliana ha dedicato numerosi editoriali all’impatto della possibile futura posizione di Riad sullo scacchiere geopolitico regionale e internazionale per la sicurezza di Israele. Sebbene i due paesi non abbiamo rapporti diplomatici ufficiali, condividono i rapporti privilegiati con gli Stati Uniti e individuano nell’Iran un nemico comune. Nel suo discorso a Varna, Netanyahu ha posto l’attenzione proprio sulla Repubblica islamica, ribadendo che “il problema più grande è l'Iran e dobbiamo assicurarci che l'Iran non continui le attività maligne che ha fatto nelle ultime settimane in Europa”. (segue) (Res)