I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: Fezzan, miliziani rapiscono funzionario dell’ospedale di Sebha - Un gruppo di uomini armati ha rapito ieri un funzionario amministrativo dell’ospedale di Sebha, nel sud della Libia. Secondo quanto riporta oggi il sito informativo libico “al Wasat”, si tratta del controllore della gestione economica dell’ospedale, che sarebbe prelevato dalla propria auto con la forza mentre si trovava con la moglie nella città del Fezzan e condotto in una località sconosciuta. Il funzionario era da poco uscito dalla sua abitazione nella zona di Ghadua. La città di Sebha è da tempo caratterizzata da omicidi e rapimenti da parte dei gruppi armati attivi nell’area. La popolazione accusa le autorità di non agire per ripristinare la sicurezza nella città. (segue) (Res)