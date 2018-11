I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: esponenti Misurata invitati per colloqui a Parigi l’8 novembre - I notabili e i rappresentanti della città libica di Misurata sono stati invitati a Parigi per colloqui l’8 novembre prossimo. Secondo quanto ha annunciato l’emittente televisiva “Libya al Ahrar”, l’invito è giunto direttamente dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Si tratta di colloqui di alto livello sulle prospettive di una fine della crisi in Libia e sull'organizzazione del processo elettorale". L'incontro è previsto a pochi giorni dalla Conferenza sulla Libia organizzata dall'Italia a Palermo dal 12 al 13 novembre. Misurata è dotata di potenti milizie ed è considerato uno degli attori principali dello scenario libico. (segue) (Res)