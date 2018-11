I fatti del giorno – Europa orientale

- Polonia-Germania: Merkel, consultazioni intergovernative dimostrano “l'intensità della collaborazione” tra i due paesi - La 15ma sessione delle consultazioni intergovernative Germania-Polonia in corso oggi a Varsavia dimostra “l'intensità della collaborazione” tra i due paesi. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la conferenza stampa con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki al termine del loro incontro odierno nella capitale della Polonia, che ha preceduto l'avvio della riunione tra i ministri tedeschi e polacchi. Le consultazioni intergovernative tra Germania e Polonia hanno “speciale significato” perché l'11 novembre prossimo la Polonia ricorderà il centenario della riconquista della sua indipendenza nel 1918, ha affermato Merkel. Il cancelliere della Germania ha quindi aggiunto: “Conosciamo la difficile storia della Polonia, pertanto è per noi ancor più importante che tedeschi e polacchi siano buoni partner in un mondo ancora non semplice”. (segue) (Res)