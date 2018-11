I fatti del giorno – Europa orientale (2)

- Repubblica Ceca-Slovacchia: incontro ministri Esteri Petricek e Lajcak, focus su cooperazione regionale - Il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek ha incontrato l'omologo slovacco Miroslav Lajcak durante l'odierna visita di lavoro a Bratislava. Come riferito dal dicastero degli Esteri ceco in una nota stampa, i capi della diplomazia hanno discusso della futura cooperazione all'interno del Gruppo di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria - V4) e in altri progetti regionali. I ministri hanno discusso anche la situazione nei Balcani occidentali e in Ucraina. Lajcak e Petricek hanno convenuto che la politica dei due paesi deve essere costruttiva all'interno dell'Ue. Il ministro ceco ha detto che "non esiste altra alternativa alle strutture europee." Parlando della cooperazione V4, i ministri hanno detto che il raggruppamento "dovrebbe avere un programma più ampio di coinvolgimento nelle strutture europee". Entrambi i ministri hanno inoltre discusso le prospettive di cooperazione all'interno di altri cluster regionali, come l'iniziativa Tre mari e il formato Slavkov, che comprende Slovacchia, Repubblica Ceca e Austria. "Come paese presidente, la Repubblica Ceca ritiene il formato Slavkov un'iniziativa importante per approfondire le relazioni con l'Austria, con cui spesso vi è accordo di opinioni", ha detto Petricek. (segue) (Res)