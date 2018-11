I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Stati Uniti-Turchia: Washington e Ankara rimuovo rispettivi ministri da lista sanzioni dopo risoluzione caso Brunson - Gli Stati Uniti hanno rimosso le sanzioni sui ministri turchi della Giustizia e dell’Interno, rispettivamente Abdulhamit Gul e Suleyman Soylu. Lo riferisce il sito internet del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Nel frattempo anche la Turchia ha revocato a sua volta le sanzioni contro il segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kirstjen Nielsen, e il procuratore generale Jeff Sessions. La mossa giunge dopo che lo scorso 12 ottobre le autorità turche hanno rilasciato il pastore cristiano evangelico Andrew Brunson arrestato in Turchia nel 2016 con l’accusa di legami con il movimento del predicatore turco Fethullah Gulen, principale accusato del fallito golpe, e con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). L'arresto del cittadino statunitense è tra i fattori che più hanno contribuito negli ultimi mesi al deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Turchia, alleati nella Nato dal 1952. Il mancato rilascio del religioso ha portato Washington ad adottare ad agosto sanzioni economiche nei confronti della Turchia, provocando un crollo della lira turca contro euro e dollaro. In particolare, gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare le tariffe sull’importazione di acciaio e alluminio prodotti in Turchia. (segue) (Res)