I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Csto: segretario generale Khatchaturov sotto processo in Armenia, rimosso dall’incarico - Il segretario generale dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), Juri Khatchaturov, è stato rimosso dall’incarico. Lo riferisce l’alleanza stessa, in un messaggio pubblicato sulla sua pagina web ufficiale. “Il Consiglio per la sicurezza collettiva dell’Organizzazione ha disposto la rimozione di Juri Khatchaturov dall’incarico di segretario generale”, si legge nel messaggio, all’interno del quale viene anche aggiunto che le funzioni di Khatchaturov sono state temporaneamente assunte dal suo vice, Valerij Semerikov. (segue) (Res)