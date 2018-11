I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovacchia: opposizione chiede rimozione presidente parlamento Danko per sospetto plagio tesi laurea - L'opposizione slovacca ha presentato una proposta di rimozione dall'incarico per il presidente del parlamento Andrej Danko. Lo stesso Danko ora dovrà convocare una riunione straordinaria dell'Assemblea nazionale entro sette giorni. L'agenzia "Tasr" riferisce che la riunione dovrebbe essere convocata martedì. La proposta di destituzione è stata sottoscritta dalle formazioni Libertà e solidarietà (Sas), Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Sme rodina e da alcuni candidati indipendenti. Motivo della richiesta è il fatto che il presidente del parlamento da circa un mese rifiuta di mostrare la sua tesi di laurea. I media slovacchi sostengono che Danko abbia incaricato altri di redigere il lavoro in sua vece e che tale lavoro sia stato in realtà copiato da tesi di laurea precedenti. Danko si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Comenio di Bratislava ed ha terminato il dottorato presso l'università Matej Bel di Banska Bystrica (Umb). Il presidente del parlamento ha risposto alle illazioni dicendo che il suo lavoro è disponibile solo a una serie di persone idonee. (Res)