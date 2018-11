Governo: premier Conte, ci sono risorse per reddito di cittadinanza e riforma Fornero

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato oggi che “ci sono le risorse sia per finanziare il reddito di cittadinanza, sia per la finanziarie la riforma della Fornero”. Lo ha detto oggi a Tunisi il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa congiunta con il capo del governo tunisino, Youssef Chahed. “Ognuno è libero a scriversi la riforma che vuole, quella che conta però è quella che scrive il governo, e il governo lavora in modo serio e responsabile”, ha detto Conte. “Posso confermare che ci sono le risorse finanziarie sia per finanziare il reddito di cittadinanza che vogliamo, sia per iniziare la riforma della Fornero che abbiamo concepito e progettato”, ha detto ancora il presidente del Consiglio, sottolineando tuttavia come questa riforma partirà l’anno prossimo. "Siamo ben consapevoli tutti che è una riforma che verrà fatta con molta attenzione. Lo abbiamo ripetuto fin dall'inizio. E’ una riforma che sul piano attuativo va vagliata ed è la ragione per cui non l’abbiamo inserita adesso”, ha aggiunto Conte.(Tut)