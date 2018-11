Russia-Cuba: dichiarazione congiunta di Putin e Diaz-Canel, sanzioni unilaterali sono destabilizzanti

- La Russia e Cuba considerano le sanzioni comminate in maniera unilaterale come un fattore destabilizzante per lo scenario internazionale. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine dei colloqui odierni fra i presidenti russo e cubano, Vladimir Putin e Miguel Diaz-Canel Bermudez, che si sono svolti a Mosca. "Le parti hanno notato che nelle attuali condizioni internazionali caratterizzate da profonde contraddizioni nelle aree militare-politica, economica, finanziaria, tecnologica, informativa e di altro tipo, l'uso da parte dei singoli Stati di misure coercitive unilaterali contrarie al diritto internazionale; la formulazione di accuse infondate; e il rifiuto di rispettare gli obblighi legali internazionali sta diventando un fattore destabilizzante e un ostacolo al normale sviluppo delle nazioni", si legge nella dichiarazione congiunta. (Rum)