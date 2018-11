River: Garipoli-Rocca (Fd'I): famiglie rom lasciano centro Cri via Ramazzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All’indomani dello sgombero del Camping River alcune famiglie di rom furono accolte presso il centro della Croce Rossa Italiana di Via Ramazzini e questo fu possibile su richiesta di Roma Capitale in virtù di un protocollo d’intesa tra le due istituzioni. Protestammo immediatamente poiché la struttura di Via Ramazzini non poteva e non può diventare un campo di transito per la gestione degli sgomberi dei campi rom. Ricevemmo rassicurazioni dai responsabili della Croce Rossa che entro ottobre le famiglie avrebbero cessato la loro permanenza nella struttura e così è stato. Abbiamo verificato personalmente, l’area è libera e per il momento rimarrà così, pertanto, continueremo a vigilare affinché la struttura non venga usata nuovamente per tali scopi". Lo dichiarano in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio XI e Federico Rocca coordinatore di Fd'I Municipio XI. (Com)