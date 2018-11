Spettacoli: Intesa Sanpaolo porta X Factor nelle filiali italiane e alla Milano Music Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo, main sponsor della dodicesima edizione di X Factor 2018, rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle e prosegue la serie di appuntamenti musicali dal vivo che condurrà insieme ai concorrenti dopo ogni puntata, trasformando le filiali in palcoscenici e offrendo agli artisti l’opportunità di esprimere il proprio talento attraverso la musica. Nel corso delle otto serate gratuite e aperte al pubblico previa registrazione online su palco.it, la piattaforma multimediale del gruppo Intesa Sanpaolo, i musicisti si esibiranno in uno spettacolo dal vivo e saranno preceduti dalle esibizioni canore di alcuni degli aspiranti concorrenti delle passate edizioni che sognavano di calcare il Palco di X Factor. Il prossimo appuntamento con la musica in banca sarà martedì 6 novembre a Treviso presso la filiale di via Indipendenza per proseguire in altre 6 città italiane dove hanno sede alcune tra le più belle filiali Intesa Sanpaolo. A esibirsi in una esclusiva performance live saranno i Red Bricks Foundation, gruppo formato da Marco, Lorenzo, Claudio e Jacopo che vengono da Roma e sono accomunati dalla passione per il rock, che influenza il loro sound, il loro look e il loro atteggiamento irriverente. (segue) (com)