Spettacoli: Intesa Sanpaolo porta X Factor nelle filiali italiane e alla Milano Music Week (2)

- Le serate musicali sono promosse nello spirito della sharingmusic, la filosofia della condivisione che lega le nuove iniziative della banca al mondo dei giovani. Dopo Milano e Treviso, le serate successive si svolgeranno nelle filiali di Perugia il 13 novembre (via XX Settembre), Novara il 20 novembre (largo Cavour), Fabriano il 27 novembre (via Don Riganelli), Reggio Calabria il 4 dicembre (via Miraglia), Roma l’11 dicembre (via del Corso) e ospiteranno l’esibizione dell’artista escluso dal programma il giovedì precedente. La settima e ultima tappa si svolgerà a Milano il 14 dicembre nella filiale di piazza Cordusio. Tra le novità di quest’anno, a prolungare l’emozione televisiva del talent show di Sky prodotto da Fremantle saranno gli X Factor Weekly, gli appuntamenti settimanali con Benji&Fede che, ogni venerdì, dalla sede milanese di piazza Cordusio, registreranno una puntata speciale in onda su Sky Uno il sabato pomeriggio in compagnia di uno dei concorrenti. I fan appassionati potranno partecipare previa registrazione su palco.it. (segue) (com)