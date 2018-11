Albairate: Maullu (FI), Servono militari a bordo dei treni, non c'è altra scelta

- Il problema della sicurezza a bordo dei treni debba essere affrontato con estrema urgenza, prima di tutto il resto. Lo afferma l'eurodeputato di Forza Italia, Stefano Maullu, commentando l'episodio verificatosi negli scorsi giorni a bordo del treno Albairate-Seregno, dove una studentessa 21enne è stata ripetutamente molestata da un suo coetaneo egiziano. "Gli interventi per potenziare la sicurezza dei convogli rappresentano una priorità assoluta - dichiara Maullu - e ormai non sono più rimandabili". "Il dossier relativo al trasporto regionale è certamente vasto e complesso - afferma l'eurodeputato azzurro - ma i Cinque Stelle, attraverso l'inadeguato Toninelli, hanno perso tempo con la riduzione degli stipendi di certi dirigenti di FS, trascurando completamente il problema più grave, ossia quello della sicurezza. È proprio da qui che si dovrebbe partire, con un piano straordinario per la sicurezza dei treni che comprenda controlli più efficaci, più continuativi, anche nelle ore serali o notturne". "Per le linee più problematiche, e la Albairate-Seregno è una di queste, non si dovrà certamente escludere l'utilizzo dei militari a bordo dei convogli" conclude Maullu. (Com)