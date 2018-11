Speciale difesa: Libia, governo accordo nazionale nomina nuovo capo dell’intelligence

- Il governo di accordo nazionale libico, sostenuto dalle Nazioni Unite, ha nominato Abdullah al Dersi come nuovo capo dell'intelligence, in sostituzione di Abdul Qader al Tuhami, secondo una dichiarazione rilasciata dal capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. Dopo la sua nomina, Al Dersi ha dichiarato ad un emittente televisiva locale che lavorerà per unificare l'apparato di intelligence libico. Secondo Al Dersi i servizi di intelligence della Libia salvaguardano la sicurezza del paese e dovrebbero essere tenuti fuori dalle dispute politiche. (Lit)