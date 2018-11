Speciale difesa: Seul e Pyongyang interrompono tutti gli “atti ostili” in prossimità del confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate delle due Coree hanno intrapreso a partire da ieri le misure dell’accordo militare di costruzione della fiducia sottoscritto alla fine di settembre, in occasione del terzo summit inter-coreano tra i presidenti Moon Jae-in e Kim Jong-un. I due paesi hanno cessato tutti gli “atti ostili” in prossimità dei confini di fatto terrestre, marittimo e aereo tra le due Coree, ha annunciato ieri il capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, generale Park Han-ki. L’ufficiale ha dato l’annuncio in occasione di una visita all’isola di Yeongpyeong, poco a sud del confine di fatto tra i due paesi: nel 2010, l’isola era stata bersagliata dall’artiglieria nordcoreana, in un incidente che aveva causato una decina di vittime tra i civili. (Git)