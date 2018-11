Speciale difesa: Giappone, riprendono i lavori di costruzione della nuova base militare Usa a Okinawa

- Il governo giapponese ha ripreso i controversi lavori di costruzione di una nuova base militare a Nago, nella prefettura di Okinawa, nonostante la ferma opposizione dell’amministrazione prefetturale, che nelle scorse settimane aveva revocato il permesso per il lavori. Martedì scorso il ministro del Territorio giapponese, Keiichi Ishii, ha annunciato di aver imposto una ingiunzione temporanea all’ordinanza con cui l’amministrazione della prefettura di Okinawa ha bloccato i lavori della nuova base militare, proprio per riprendere i lavori di cementificazione dell’area costiera dove sorgerà la nuova infrastruttura militare. Il ministero della Difesa aveva avanzato la richiesta di una ingiunzione due settimane fa. L’Esecutivo giapponese si sarebbe potuto rivolgere alla magistratura, ma ciò avrebbe richiesto un iter assai più lungo. Il ministro Ishii ha citato i rischi per la sicurezza degli abitanti di Futenma, un’area densamente abitata di Okinaea dove è situata la base dei Marine che verrà trasferita a Nago. L’amministrazione di Okinawa chiede che la base sia trasferita invece fuori dal territorio della prefettura. (Git)