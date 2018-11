Difesa: ministro cubano in visita in Russia nella seconda metà di novembre

- Il ministro della Difesa di Cuba, Leopoldo Cintra Frias, visiterà la Russia nella seconda metà di novembre per discutere della cooperazione militare. Lo ha detto ai giornalisti il viceministro della Difesa russo Juri Borisov dopo i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez. "Abbiamo convenuto che il ministro della difesa di Cuba visiterà la Russia nella seconda metà di novembre e un'attenzione particolare sarà rivolta alla questione della cooperazione militare", ha affermato Borisov. "Credo che il nostro ministro della difesa Sergej Shoigu terrà un incontro con la sua controparte e valuteranno le aree di cooperazione più promettenti per il prossimo futuro", ha aggiunto Borisov. Peraltro, secondo quanto dichiarato in precedenza dal viceministro delle Finanze russo, Sergei Storchak, Mosca potrebbe fornire un credito di 38 milioni di euro a Cuba in termini di cooperazione tecnico-militare. "Una rappresentanza governativa cubana intendono recarsi a Mosca con una delegazione al seguito nel prossimo futuro e credo che durante la visita sarà firmato un accordo”, ha detto Storchak. (Rum)