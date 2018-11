Ciad: rissa in campo profughi di Bredjing, uccisi sei rifugiati sudanesi

- Almeno sei rifugiati sudanesi sono morti e diversi altri sono rimasti feriti nel corso di una rissa avvenuta nel campo profughi di Bredjing, nel Ciad orientale. Lo ha reso noto oggi in un comunicato l'Agenzia per lo sviluppo economico e sociale (Ades), organizzazione non governativa presente nel campo, secondo cui la rissa è scoppiata mercoledì corso durante le operazioni di distribuzione di cibo. La notizia è stata confermata dal portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Ciad, Simplice Kpandji, il quale ha annunciato che l’agenzia Onu e il governo di N’Djamena hanno avviato un’indagine per “capire il livello di vulnerabilità socio-economica dei rifugiati”, secondo cui il 55 per cento sarebbero risultati "estremamente vulnerabili", il 31 per cento "vulnerabili" e il 14 per cento "autonomi". Secondo le stime delle Nazioni Unite, un totale di 335.392 sudanesi in fuga dal conflitto in Darfur sono rifugiati in Ciad. Nel 2017 i governi di Ciad e Sudan hanno firmato un accordo tripartito con le Nazioni Unite per consentire il rimpatrio volontario dei rifugiati sudanesi che vivono in Ciad e viceversa.(Res)