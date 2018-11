Energia: compagnia cinese Unisun costruirà impianto fotovoltaico in Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Unisun Energy Group, ha avviato la costruzione di una centrale fotovoltaica a Tiszaszolos, in Ungheria, con una capacità installata iniziale di 11,6 megawatt. Come riferisce la stampa internazionale, nell'impianto dovrebbe essere successivamente installata una ulteriore capacità di 50 megawatt. Situato a Tiszaszolos, in prossimità di Debrecen, l'impianto si trova al centro della Grande pianura ungherese, il che offre un'abbondante luce solare. Una volta completato, l'installazione dovrebbe generare una potenza superiore a 750 megawattora all'anno. Il presidente di Unisun Energy Group, Yisha He, ha dichiarato che "con l'ingresso in Ungheria, uno dei mercati chiave dell'energia solare dell'Ue, la compagnia si trova ad avere a disposizione un grande potenziale di crescita". (Res)