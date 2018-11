Repubblica Ceca: Banca nazionale peggiora stime di crescita delle finanze pubbliche

- La Banca nazionale ceca (Cnb) ha leggermente peggiorato la stima di quest'anno sugli sviluppi delle finanze pubbliche. L'istituto prevede un attivo delle finanze pubbliche pari all'1,5 per cento del prodotto interno lordo; in agosto le stime parlavano dell'1,6 per cento. Lo riferisce l'agenzia d'informazione "Ctk" sulla base del Rapporto sull'inflazione pubblicato oggi dalla banca. Per il 2019, la stima è peggiorata all'1,3 per cento rispetto al precedente 1,5 per cento. Ancora, la crescita del Pil è prevista all'1,5 per cento nel 2020. Nel 2017 le finanze pubbliche hanno chiuso con un attivo pari all'1,55 per cento del Pil. Il debito pubblico totale, secondo le stime della Cnb, dovrebbe scendere quest'anno al 33,1 per cento del Pil rispetto al 34,7 per cento del 2017. L'anno prossimo, il debito dovrebbe scendere ulteriormente al 30,9 per cento e nel 2020 al 28,9 per cento del Pil. Tuttavia, tali dati sono peggiori rispetto a quelli stimati dalla Cnb in precedenza. (Rep)