Kazakhstan-Russia: incontro fra presidenti Senato e Duma, focus su cooperazione interparlamentare

- Il presidente del Senato kazakho, Qassym-Jomart Toqayev, ha incontrato oggi la controparte della Duma di Stato russa (camera bassa del parlamento di Mosca), Vjacheslav Volodin, nel quadro della sua visita ufficiale nella Federazione. Toqayev, dopo aver aggiornato la sua controparte sul processo di riforma che il governo di Astana sta portando avanti, ha anche sottolineato l’importanza strategica del discorso sullo stato della nazione recentemente rilasciato dal presidente kazakho, Nursultan Nazarbayev, durante il quale sono stati delineati i successivi passi da intraprendere per migliorare la qualità della vita della popolazione e dare il via ad un processo di sviluppo economico diffuso. Le parti, in aggiunta, hanno anche discusso una serie di questioni relative alla cooperazione bilaterale tra Astana e Mosca, e in particolar modo la collaborazione tra gli organi parlamentari dei due paesi. “Le assemblee parlamentari della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e dell’Organizzazione per il trattato di sicurezza collettiva (Csto) sono diventate piattaforme di discussione importanti per la cooperazione tra i nostri governi”, ha aggiunto Toqayev. (Rum)