Via delle Forze Armate: ruba al supermercato, alla polizia dice di essere figlia di Vallanzasca

- Una donna sulla quarantina era da qualche giorno che andava al supermercato Carrefour in via delle Forze Armate. Giovedì sera intorno alle 20.30 le guardie giurate l’hanno fermata e addosso le hanno trovato un panettone e una birra per un valore di circa 40 euro. Quando il personale ha chiamato la polizia, la ladra si è scaldata estraendo un grosso coltellaccio con quale ha minacciato i presenti urlando frasi del tipo “ti taglio la gola”. Alla vista degli agenti delle Volanti sopraggiunti la donna ha lasciato cadere a terra l’arma. A loro ha gridato, in stato d’ubriachezza, di essere la “figlia di Renato Vallanzasca”. La donna, 43 italiana con precedenti, è stata arrestata per rapina aggravata e indagata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per ubriachezza molesta. (Rem)