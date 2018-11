Tiburtina: Marsilio (Fd'I), da grillini bugie propagandistiche senza alcun fondamento

- "La decisione della Giunta Raggi di spostare il Terminal Bus di Tiburtina ad Anagnina danneggerà sia i romani che gli abruzzesi. Le bugie che raccontano l’assessore capitolino Meleo e la consigliera regionale abruzzese Marcozzi sono solo cortine fumogene per tentare di parare il colpo. Sostenere che lo spostamento sarà solo temporaneo, senza che questa notizia sia suffragata da alcun atto formale, è tipico della vecchia politica fatta di annunci propagandistici e verità di comodo. Per Roma, il danno consiste nel maggiore traffico che si concentrerà sul Gra in direzione sud (già congestionato, e non solo all’ora di punta), con centinaia di pullman in più, nel maggior numero di chilometri percorsi da tutti i mezzi che arrivano dalla direttrice della Roma-L’Aquila (almeno 3 km in più per ogni tratta e ogni mezzo) con conseguente maggior inquinamento, nel declassamento della Stazione Tiburtina, pomposamente ristrutturata a caro prezzo come nuova porta di accesso principale alla città, nell’abbandono del piazzale est, di cui presto si approprieranno gli sbandati della zona". È quanto dichiara, in una nota, il senatore Marco Marsilio di Fratelli d’Italia, che sull’argomento annuncia un’interrogazione in Senato da presentare nella seduta di lunedì alla riapertura dei lavori. "I pendolari provenienti da est, in gran parte abruzzesi - aggiungono - vedranno incrementare i tempi di percorrenza, costretti a raggiungere un nodo di scambio più distante e con maggiori tempi di percorrenza per raggiungere il centro della città. Facile immaginare le conseguenze sulla qualità della vita. E’ nella delibera di Giunta che si trovano le smentite alle dichiarazioni rassicuranti dei grillini. Nulla viene detto sulla temporaneità e provvisorietà dello spostamento, che anzi viene giustificato dalla necessità di alleggerire il traffico sulla Tiburtina. Ma la pietra tombale è data dalla constatazione che il piazzale attuale non ha una destinazione urbanistica conforme sul Piano Regolatore. Sarebbe stato sufficiente risolvere le questioni organizzative (utilizzate come pretesto per non assumere la gestione diretta del Terminal), e modificare a costo zero le previsioni del Prg, ormai del tutto superate (il Piano destina il piazzale alla costruzione della sede dell’ex Terzo Municipio, ormai sciolto e accorpato al Secondo). Sarebbe sufficiente saper governare, per risolvere i problemi, invece di buttare soldi e promettere soluzioni che non si possono mantenere: l’unica area disponibile in zona Stazione Tiburtina per ospitare un Terminal (tolto il piazzale est) necessita di interventi per 5 milioni di euro, una cifra che Roma Capitale non spenderà mai. Se i bus traslocheranno ad Anagnina, non torneranno mai indietro. Per questo non sono sufficienti le rassicurazioni, bisogna solo annullare la delibera e lavorare a una diversa e più praticabile soluzione. Fratelli d’Italia ha per primi sollevato la questione in Campidoglio, e ringrazio il capogruppo De Priamo per aver tempestivamente richiesto una riunione della Commissione competente per affrontare il problema nella necessaria trasparenza". (Com)