Partiti: Smeriglio, riscrivere la sinistra e rifondare l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve il coraggio di mettersi a disposizione di una lista transnazionale cosi come descritta dal manifesto degli intellettuali coordinati da Massimo Cacciari e Giacomo Marramao. Una lista aperta per la nuova Europa, capace di dare spazio alle nuove forme della rappresentanza sociale, civile, delle comunità locali, di generi e generazioni. Una lista europeista che sia già il campo largo nella sua capacità di includere culture plurali e diversità". Così Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente della Regione Lazio, affronta in modo esplicito il tema delle prossime elezioni europee, in una lunga riflessione pubblicata sull'Huffingtonpost. Smeriglio sviluppa un ragionamento sulla crisi che attraversa il mondo occidentale, passando dall'elezione di Bolsonaro in Brasile, attraverso Trump, la Brexit, il consolidamento della post democrazia in Russia e in Turchia, i fatti politici che riguardano i governi di estrema destra di Polonia, Ungheria, Austria, e il governo in Italia. (Rer)