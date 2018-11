Cina-Repubblica Dominicana: Jinping-Medina, storico vertice a Pechino dopo apertura rapporti diplomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medina, che ha incontrato anche il primo ministro cinese Li Keqiang e il presidente della Commissione permanente dell'Assemblea nazionale popolare, Li Zhanshu, presenzia anche all'inaugurazione ufficiale dell'ambasciata dominicana. Successivamente Medina si recherà a Shanghai per partecipare alla prima China International Import Expo, rassegna in programma dal 5 al 10 novembre e cui le autorità cinesi attribuiscono importanza strategica. L'agenda della missione si completa con la visita di due parchi tecnologici nella città di Shenzen. La presidenza fa sapere che dopo l'apertura delle relazioni diplomatiche, il governo cinese ha attribuito alla Repubblica Dominicana la qualifica di meta turistica approvata, con un conseguente incremento del flusso di visitatori nel paese centroamericano. I due paesi inoltre stanno sviluppando la cooperazione in settori come quello della sicurezza, con un sostegno - tra gli altri - al Sistema nazionale di attenzione alle emergenze e sicurezza (911). La visita, segnala ancora la nota, ufficializza l'apertura delle relazioni aprendo a nuove opportunità di cooperazione negli ambiti del commercio, della finanza, della tecnologia, dell'energia del turismo, dell'educazione e della cultura. (segue) (Mec)