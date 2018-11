Cina-Repubblica Dominicana: Jinping-Medina, storico vertice a Pechino dopo apertura rapporti diplomatici (5)

- Il primo China international import expo (Ciie) di Shanghai, che si terrà nella megalopoli cinese dal 5 al 10 novembre prossimi, "sarà paragonato alle più grandi esposizioni del mondo". Lo ha dichiarato il vicepremier cinese Hu Chunhua. L'evento farà da piattaforma per l’esibizione di tecnologie avanzate e per l’integrazione delle transazioni commerciali online e offline. Molti capi di Stato e di organizzazioni internazionali (tra le quali l'Organizzazione mondiale del commercio e la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo), oltre a più di 2.800 aziende nazionali ed estere, hanno confermato la presenza al primo Ciie. "L'Expo rappresenterà il nuovo ciclo di riforme e di apertura della Cina per un futuro condiviso con il mondo in una nuova era", ha dichiarato il vicepremier. (Mec)