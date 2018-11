Russia: Agenzia per controllo comunicazioni avvia procedura contro Google

- L'Agenzia federale russa per il controllo delle comunicazioni (Roskomnadzor) ha inviato a Google un avviso sulla stesura di un protocollo su una violazione amministrativa. É quanto riferito dal portavoce dell'Agenzia russa, Vadim Ampelonskij. La stesura del protocollo stesso avverrà il 26 novembre. Il motore di ricerca, anche se obbligato, non si è conformato al sistema statale relativo all'elenco di siti vietati in Russia, ha spiegato Roskomnadzor. I motori di ricerca sono obbligati a escludere i siti che sono stati permanentemente bloccati in Russia, per coinvolgimento in diffusione di contenuti estremisti, pornografia infantile, vendita di droghe. (Rum)