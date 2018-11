Viabilità: Astral, senso unico alternato su strada Forca d’Acero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senso unico alternato sulla Strada regionale 509 di Forca d'Acero al km 34+400, nel Frusinate, per lavori di sistemazione della segnaletica stradale a cura di Astral Spa".Lo comunica, in una nota, Astral Infomobilità. (Com)