Immigrazione: premier Conte chiede a Tunisi “maggiore flessibilità” sui rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia conferma il sostegno alla Tunisia nel rafforzamento della sicurezza delle frontiere marittime, ma chiede in cambio che il paese nordafricano sia più “flessibile” in tema di rimpatri. E’ quanto emerge dalle parole pronunciate oggi a Tunisi dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa congiunta con il capo del governo tunisino, Youssef Chahed. “Con la Tunisia condividiamo interessi comuni, in particolare la gestione e il controllo dei flussi migratori, il contrasto di traffici illeciti e il contrasto a ogni forma di terrorismo. Nel corso dell’incontro ho ribadito l’apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei flussi irregolari, nella convinzione che questa cooperazione consentirà di diminuire ulteriormente i flussi dei migranti irregolari in partenza dalla Tunisia”, ha detto il premier Conte, confermando il “pieno appoggio del governo italiano al governo tunisino nel rafforzamento dei controlli, in particolare delle frontiere marittime, del contrasto ai traffici illeciti e della lotta alle cause profonde della migrazione”. Conte, inoltre, ha spiegato che il governo italiano "apprezza molto la collaborazione col governo tunisino in materia di rimpatri e anzi auspica che questo accordo sui rimpatri possa dare ulteriori frutti anche in tema di flessibilità”. (segue) (Tut)