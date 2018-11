Immigrazione: premier Conte chiede a Tunisi “maggiore flessibilità” sui rimpatri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Italia e Tunisia è in vigore un accordo bilaterale che prevede il rimpatrio di 80 persone con due voli charter due volte a settimana. Tuttavia, l’Italia vorrebbe che la Tunisia si dimostrasse più flessibile aumentando la frequenza delle operazioni di rimpatrio. I migranti tunisini, infatti, risultano al primo posto nelle nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia. Secondo una tabella del Dipartimento di pubblica sicurezza aggiornata alle 8:00 di oggi, 2 novembre, in Italia sono sbarcati soprattutto cittadini tunisini (4.827), eritrei (3.077), sudanesi (1.596), iracheni (1.545), pachistani (1.451), nigeriani (1.248), algerini (1.099), ivoriani (1.049), maliani (875), guineani (809). Per una parte dei rimanenti 4.455 migranti (in totale sono 22.031 gli arrivi registrati in Italia da inizio anno, in calo dell’80,27 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017) sono ancora in corso le attività di identificazione. (segue) (Tut)