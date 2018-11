Buche: Nanni (Ic), dal governo gialloverde uno schiaffo ai romani

- “La notizia che non arriveranno i 180 milioni di euro dal Mef per la manutenzione stradale è solo l'ennesima presa in giro nei confronti dei romani”. Così in una nota Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune di Roma e Provincia.“Se a Roma non viene riconosciuta la sua specialità di Capitale d'Italia sarà difficile vederla risollevare. Va ricordato che attualmente Roma non ha nessun finanziamento speciale, infatti dopo l'abrogazione della legge speciale 396/1990 che negli ultimi 20 anni, anche se in forma ridotta, aveva assicurato a Roma risorse statali, il decreto legislativo 61/2012, che prevedeva la programmazione degli investimenti pubblici nazionali e che quindi avrebbe dovuto essere il volano economico per la città con la realizzazione di infrastrutture e servizi degne di una Capitale mondiale, solo in modo residuale è stato attuato”, spiega Nanni.“Per questo motivo i 180 milioni tagliati dal governo gialloverde sarebbero stati una boccata d'ossigeno per la città, per la sua manutenzione e per la sua economia. Proprio tre giorni fa - continua Nanni - durante la conferenza stampa di Italia in Comune in Campidoglio ricordavamo l'inutilità dei Municipi che senza poteri e senza autonomia finanziaria sono dei semplici passacarte, ma a questo punto il ragionamento vale anche per il Comune che non riesce ad avere il giusto riconoscimento dal Governo”.“Roma ha bisogno di poteri speciali, effettivi e concreti. La Città Eterna, infatti, deve fare i conti con una superficie molto grande che ne fa la seconda capitale più grande d’Europa, con i suoi 1.400 Kmq, senza contare l’immenso territorio legato alla città che si estende nell’area metropolitana. Su questo tema – conclude il coordinatore romano di Italia in Comune – stiamo lavorando ad un grande progetto di Città Metropolitana di Roma trasformato in un nuovo Ente, di cui facciano parte l’attuale Comune di Roma e gli altri 121 comuni dell’ex Provincia. A questa nuova istituzione andranno trasferite le funzioni di Capitale, mentre gli attuali Municipi si trasformeranno in Comuni Metropolitani fornendo i servizi di prossimità”. (Com)