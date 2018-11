Anticorruzione: Di Maio, avanti con norma su prescrizione, non mi interessano problemi interni alla Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook, è intervenuto sull'emendamento al disegno di legge Anticorruzione, presentato dal Movimento cinque stelle, che prevede lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, sia in caso di colpevolezza che di assoluzione, e con riferimento ai mal di pancia sull'intervento da parte del Carroccio, ha spiegato: "In questo paese sappiamo che i più grandi furbetti politici si sono salvati dai processi grazie alla prescrizione. Non so e non mi interessano i problemi interni alla Lega, ma lo stop alla prescrizione deve entrare nella legge 'spazzacorrotti'. L'esecutivo del cambiamento non difende i furbi. Finalmente, portiamo avanti una battaglia di civiltà. Non mi meraviglia", ha proseguito Di Maio, "che, oggi, sugli editoriali dei principali quotidiani italiani" ci sia "un'opposizione alla norma voluta dal Guardasigilli, Alfonso Bonafede. Su questo siamo sempre stati sinceri, la misura c'è nel contratto di governo, ci crediamo tantissimo", ha concluso. (Rin)