Energia: ucraina Naftogaz prevede di incrementare i propri investimenti in Egitto

- La compagnia energetica statale ucraina Naftogaz intende aumentare i propri investimenti ed espandere le proprie attività in Egitto. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia, Andriy Kobolyev, durante un incontro con il ministro egiziano per gli Investimenti e la Cooperazione internazionale Sahar Nasr a Kiev. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero degli Investimenti egiziano, Naftogaz sarebbe interessata a promuovere tutta la filiera petrolifera, dall’estrazione alla raffinazione. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di altre 10 società ucraine a margine del Comitato misto ucraino-egiziano. Descrivendo le riforme economiche avviate dall’Egitto, il ministro Nasr ha invitato gli investitori ucraini ad aumentare la cooperazione economica e di investimento nel paese attraverso la costituzione di joint venture industriali. "Gli investimenti ucraini non rappresentano attualmente la forza dei legami bilaterali alla luce dell'esistenza di sole 130 imprese ucraine in Egitto in diversi settori", ha affermato Nasr.(Cae)