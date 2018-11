2 novembre: deposta in Questura corona alloro su lapide in memoria caduti ps

- Questa mattina, il Questore Guido Marino, per il Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Franco Gabrielli , ha deposto una corona di alloro sulla lapide che, all’entrata di via San Vitale 15, ricorda i caduti della Polizia di Stato. Al termine della cerimonia, a cui hanno assistito i Dirigenti ed il personale della Questura, nonché una rappresentanza dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) con il medagliere, il Questore ha rivolto l’auspicio per tutti ad essere degni del sacrificio dei nostri caduti. (Rer)