Valle d'Aosta: riunione tecnica per la situazione dello sversamento di idrocarburi nella Dora

- A seguito dell’evento occorso nella giornata di ieri, si è svolta nella mattinata di oggi nella sede della Protezione civile della Valle d'Aosta, una riunione per l’analisi della situazione in atto e per il coordinamento tecnico delle operazioni di recupero del prodotto fuoriuscito da una vasca del deposito Eni di Pollein, parte del quale già recuperato dal personale addetto dell’Eni stesso, attraverso il confinamento e lo spurgo eseguiti nelle vasche del depuratore delle acque reflue urbane ubicato in Comune di Brissogne, interessato dall’evento. Alla riunione hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura e Ambiente e vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, Elso Gerandin, il dirigente del Dipartimento ambiente, Ines Mancuso, il direttore dell’Arpa Valle d’Aosta, Giovanni Agnesod, il capo della Protezione civile regionale, Pio Porretta, personale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, responsabili e tecnici del SubAto Monte Emilius Piana di Aosta, titolare del depuratore, nonché dell’Eni. (segue) (Ren)