Russia-Ucraina: a Mosca manifestazione a sostegno di Kirill Vyshinskij

- Ha avuto luogo oggi a Mosca una manifestazione a sostegno del direttore del portale "Ria Novosti Ukraina" Kirill Vyshinskij. Hanno partecipato circa un centinaio di persone, tra cui molti colleghi del giornalista, deputati della Duma, attivisti per i diritti umani ed amici. Tra i partecipanti, il direttore di "Rossija Segodnja" Dmitrij Kiselev, e la responsabile dell'emittente "Rt" Margarita Simonyan. Il direttore di "Rossija Segodnja" ha sottolineato che il giornalista è posto alla stregua di un terrorista da parte delle autorità di Kiev. "Kiril è stato preso per scambiarlo con coloro che hanno complottato qui atti terroristici, cioè per scambiarlo con un terrorista. Lo hanno preso specificamente come ostaggio", ha dichiarato Kiselev, secondo il quale il processo a suo carico si sgretolerà. "Di conseguenza, nell'interesse delle autorità ucraine, nel quadro della loro logica, in ogni modo possibile si è ritardato il processo giudiziario. Il piano è fallito, perché verso questa direzione - lo scambio di terroristi per giornalisti – la Russia non è disposta ad aprirsi", ha affermato Kiselev, aggiungendo in tono critico che le autorità ucraine non hanno bisogno di giornalisti, ma di coloro che sono pronti a portare a termine le disposizioni della leadership. (segue) (Rum)