Russia-Ucraina: a Mosca manifestazione a sostegno di Kirill Vyshinskij (2)

- La direttrice di "Rt" Simonyan, a sua volta, ha definito ipocrita la posizione dei paesi occidentali sull'arresto di Vyshinskij. "Quelli che ci hanno raccontato per decenni di libertà di parola, democrazia, che ognuno è libero di esprimere i propri pensieri, che nessuno può essere punito per la sua posizione, piano piano sfuggono all'argomento ed alla questione dell'arresto in Ucraina di Kiril Vyshinskij", ha dichiarato Simonyan. (Rum)