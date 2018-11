Famedio: Sala, questi grandi ci invitano a difendere i nostri valori

- Questi grandi ci invitano a difendere i nostri valori, come la generosità e la libertà, soprattutto oggi, in un mondo di chiusura, Milano farà la propria parte, sapendo di avere le qualità per vincere. Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala, durante il suo discorso alla Cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai 14 nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del Cimitero Monumentale: “Questo luogo ci parla di grandezza, con uno stile solenne, ma anche sobrio, pienamente in linea con il pragmatismo della nostra città - ha proseguito il sindaco - Donne e uomini che sono stati fedeli alla loro vocazione e al loro talento. La nostra è una città piena di slancio verso l’innovazione, capace di abbracciare ogni cultura”. Non sono mancati gli accenni storici del primo cittadino, per collegare la vocazione antica e presente del capoluogo lombardo: “Nel 1818 nasceva colui che ha progettato questo Famedio, Carlo Maciachini, e la sua vicenda racchiude la storia di Milano, che ingloba talenti e che ripaga degli sforzi fatti non solo i milanesi ma anche i suoi figli adottivi”. (segue) (Rem)