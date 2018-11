Maltempo: Marin (FI), Veneto martoriato, governo predisponga subito provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al maltempo che ha colpito il Veneto, il deputato di Forza Italia, Marco Marin, afferma in una nota: "I veneti hanno votato in modo massiccio per l'autonomia con il referendum dell'anno scorso. Così come il nostro territorio vuole le infrastrutture che servono per lo sviluppo della nostra Regione e di tutto il paese. A cominciare dalla Pedemontana veneta e passando per la Tav del corridoio 5. Sono queste le battaglie che vogliamo fare per il nostro Veneto. Così come sono d'accordo sulle richieste fatte da Zaia al governo per predisporre un immediato provvedimento governativo per sospendere tributi, tasse, imposte, contributi e adempimenti fiscali nella nostra regione devastata nei giorni scorsi da una eccezionale ondata di maltempo. Autonomia, infrastrutture, gestione dell'emergenza sono fondamentali per noi veneti. Dico a Zaia, di cui ho letto una intervista oggi, facciamo insieme tutto quello che si deve per il Veneto. E al governo gialloverde – conclude Marin - diciamo che tutte queste cose non solo non si devono fermare, ma non si possono neanche pensare di rallentare. Per il bene del nostro paese". (Com)