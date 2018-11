Iraq: ucciso militare iracheno in operazione contro Stato islamico al confine con Siria (2)

- Il 30 ottobre, l’esperto di sicurezza iracheno Zaid al Gheshmi ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che tra i 5.000 e i 6.000 combattenti dello Stato islamico (Is) sono ancora presenti un un’area compresa tra il deserto dell’Anbar, il distretto di Ba’ja nel governatorato di Ninive e i Monti Hamrin, circa 50 chilometri a nord di Tikrit. "La presenza di vie di fuga nascoste e la mancanza del pieno controllo nel deserto di Anbar ha favorito la presenza di oltre 5.000 membri dell’Is", ha detto Al Gheshmi a “Nova”. "Non bisogna trascurare le aree di confine, intensificando gli sforzi di sicurezza, di intelligence e la cooperazione con le Forze democratiche siriane per assicurare l’altra parte della frontiera”, ha aggiunto l’esperto. Lo Stato islamico sta “si sta muovendo e sta cominciando a controllare i piccoli villaggi e le aree vicine al confine iracheno", ha aggiunto Al Gheshmi, secondo il quale la sicurezza del confine dovrebbe essere migliorata con nuove barriere di cemento, telecamere di sorveglianza e presidi di frontiera. "Nei prossimi giorni bisogna rimanere allerta, specialmente nelle province di Ninive e nelle aree di confine: Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante) potrebbe sfruttare il maltempo che rende impossibili i voli della Coalizione internazionale. Tutte le forze di sicurezza devono prepararsi”. (segue) (Irb)