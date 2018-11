Infrastrutture: Di Maio su Tav, non ci serve, è stata progettata 30 anni fa

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook, ha detto, riguardo alla posizione del Movimento cinque stelle, che "noi non siamo contro la Tav in sé, non siamo contro l'Alta velocità ferroviaria in sé. Siamo contro le opere che ci fanno spendere denaro. Per noi, la Torino-Lione, in questo momento, non è un'opera prioritaria: non ci serve, è stata progettata 30 anni fa quando si buttavano i soldi. Le Ferrovie dello Stato", ha proseguito il capo politico del M5s, "con il nuovo piano industriale hanno deciso di destinare il 45 per cento degli investimenti al Sud. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di accogliere l'indirizzo di questo governo per colmare il gap infrastrutturale con il Nord". (Rin)