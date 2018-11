Aerospazio: Airbus, il 5 novembre consegna primo Esm alla Nasa

- La società Airbus consegnerà il primo European service module (Esm) per la navicella spaziale della Nasa Orion, dalla sua base tedesca di Brema il prossimo 5 novembre. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, un velivolo cargo Antonov trasporterà l'Esm al Centro spaziale Kennedy della Nasa, in Florida. Si tratta del risultato di un lavoro di sviluppo e costruzione durato quattro anni, e una "pietra miliare" nell'attuazione del progetto. Esa ha selezionato Airbus come principale contraente per lo sviluppo e la produzione del primo Esm nel novembre 2014. (Com)