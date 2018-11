Fiumicino: Montino, firmata convenzione tra comune e operatori balneari per manutenzione ordinaria geotubo

- È stata firmata la convenzione tra il Comune di Fiumicino e gli operatori balneari di Fregene sud per la manutenzione ordinaria del geotubo che la Regione Lazio realizzerà a tutela del tratto di costa minacciato dall’erosione."Come avevo annunciato nei giorni scorsi – spiega il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – si è giunti finalmente all’accordo che attribuisce le competenze sulla manutenzione di un’opera concordata tra Regione e operatori balneari, con l’assenso Comune, in via sperimentale per contrastare il fenomeno dell’erosione a Fregene sud. La convenzione che è stata firmata con gli operatori balneari di quel tratto di costa durerà fino al 31 dicembre 2020. La realizzazione del geotubo si fa sempre più urgente. Lo testimoniano le mareggiate verificatesi tra il 28 e il 30 ottobre scorso che hanno causato danni gravissimi, denunciati tramite pec al Comune dall’associazione balnearia litorale romano, provocando l’abbattimento di cabine, il danneggiamento delle coperture di bar e ristoranti e una ulteriore diminuzione delle superfici arenili. Per questi motivi la stessa Associazione ha chiesto un intervento straordinario e l’abbattimento del canone demaniale del 50%, secondo quanto prevede la legge". "Inoltre – conclude Montino – si sono resi disponibili a un confronto con tutti gli Enti interessati per affrontare con somma urgenza questa situazione. Noi, come al solito, diamo la nostra piena disponibilità per un tavolo interistituzionale alla presenza della Regione e dell’Agenzia del Demanio, titolare dei canoni demaniali". (Com)