Ambiente: Di Maio su incendi Terra dei fuochi, faremo Cdm nella zona per prendere provvedimenti importanti

- Il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Di Maio, durante una diretta su Facebook, ha detto che ieri sera c'è stato un nuovo incendio in un deposito di rifiuti, a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, ce ne sono stati tanti, è il quinto da luglio scorso. Sono contento che il ministro competente, Sergio Costa, stia andando giù per verificare quanto sta succedendo. E' una strategia: si è passati da incendi singoli, sporadici, ad incendi organizzati. I depositi devono essere presidiati con nuove normative di sicurezza, occorrono più prevenzione e controlli. Dobbiamo risarcire", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, "il popolo della Terra dei fuochi con più fondi e spesi bene, e lo faremo nei prossimi giorni. Dovremmo tenere già un Consiglio dei ministri in provincia di Caserta o di Napoli e prendere provvedimenti importanti", ha concluso Di Maio.(Rin)