Repubblica Centrafricana: ministro Esteri francese Le Drian in visita a Bangui, previsto incontro con presidente Touadera

- Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian è da ieri in visita a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, dove incontrerà oggi il presidente Faustin-Archange Touadera. Nel corso dell'incontro, secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri francese, è prevista la firma di una serie di accordi. Si tratta della prima visita di Le Drian nel paese dopo quella effettuata nell'ottobre 2016, in occasione della conclusione dell'operazione militare francese Sangaris,lanciata nel 2013, anno del colpo di Stato che ha portato alla destituzione dell'allora presidente Francois Bozizé, ad opera di ribelli a maggioranza musulmana, assistiti da mercenari provenienti dal Ciad e dal Sudan. Da allora il paese è dilaniato dalle violenze tra milizie musulmane ex Seleka e i cristiani anti-balaka e dagli scontri tra gruppi armati che si contendono il controllo del territorio e le sue risorse. Secondo le Nazioni Unite le violenze hanno costretto circa 700 mila persone ad abbandonare le loro abitazioni e altre 570 mila a cercare rifugio all’estero. Nel paese, stima l’Onu, circa 2,5 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria. (Res)