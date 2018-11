Via Inganni: tre muratori egiziani sventano rapina a farmacia, arrestato 49enne seriale

- Hanno sentito delle grida d’aiuto provenire da una farmacia e hanno deciso di intervenire. Tre muratori egiziani, due 38enne e un 34enne sono riusciti a sventare una rapina e impedire la fuga del malvivente. Si tratta di R.B., 49enne milanese con 16 arresti per rapine alle spalle, la prima commessa a 17 anni. Poco prima delle 19 di giovedì sera il pregiudicato con il volto coperto da un cappuccio e da un sottocollo è entrato nel negozio di via Inganni e si è fatto consegnare dalla dottoressa l’incasso di 175 euro contenuto nel registratore. Non soddisfatto ha portato nel retro della farmacia la donna e le ha intimato di aprire la cassaforte chiusa a chiave. In un momento di distrazione del rapinatore, la vittima è riuscita a scappare per un momento e a chiedere aiuto prima di essere di nuova afferrata. I tre egiziani sono entrati nel locale e hanno visto la dottoressa. Hanno provato a bloccare il 49enne, ma l’uomo è riuscito, sotto l’effetto della cocaina, a buttare a terra due egiziani e ad uscire dalla farmacia. I tre lo hanno inseguito in strada e lo hanno rallentato mentre il rapinatore cercava di scappare in direzione di piazzale Tirana. A quel punto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che sono riusciti a immobilizzare il rapinatore e arrestarlo. R.B. è stato denunciato per la violazione del provvedimento di sorveglianza speciale. Era uscito dal carcere lo scorso maggio ed era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.(Rem)