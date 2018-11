M5s: Rosato (Pd) anche su Dijsselbloem è strategia della menzogna

- In merito alla pubblicazione qualche giorno fa sulla pagina Facebook del Movimento cinque stelle Europa di una video intervista all'ex presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, della quale, come ha sottolineato "Il Post" in un articolo, il gruppo M5s avrebbe distorto i contenuti, Ettore Rosato, deputato del Partito democratico, scrive su Facebook: "Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un’intervista a Dijsselbloem, ex capo dell’Eurogruppo. E’ la strategia della menzogna sempre - aggiunge Rosato - la stessa che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a Ischia e poi dire che non è vero". (Rin)