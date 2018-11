Via Candoni: Palma, avviare verifica su sicurezza deposito bus

- “Il guasto elettrico con l’interruzione dell’erogazione dell’energia avvenuto stanotte avrebbe fatto emergere alcune lacune in termini sicurezza nella gestione del deposito Atac di via Candoni ed in particolare per quanto relativo alla cabina elettrica situata fuori dal deposito e nell’area occupata da Rom. Sarà mia cura verificare se realmente le chiavi del lucchetto che chiude la cabina siano in possesso di una rom che vivrebbe nel furgone bianco vicino alla centrale. Sul posto sarebbero intervenute alle 23 circa le forze dell’ordine. Mi recherò presso il deposito e parlerò con il responsabile della sicurezza e con gli autisti. Chiederò una immediata convocazione della commissione controllo e garanzia del Municipio Roma XI insieme a quella capitolina, alla presenza delle organizzazioni sindacali e del responsabile della sicurezza. Garantire la sicurezza strategica di un’azienda pubblica e del trasporto pubblico a Roma deve essere una priorità assoluta". Così in una nota Marco Palma, vicepresidente del Consiglio del Municipio XI. (Com)