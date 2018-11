Infrastrutture: Russia, Cremlino chiarisce scetticismo su tratta per Nizhnij Novgorod

- I progetti infrastrutturali di grande portata in Russia sono sottoposti ad un severo controllo. É il commento del portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, in merito alle informazioni diffuse in precedenza dal quotidiano "Vedomosti" secondo cui le Ferrovie russe dovranno rivalutare la fattibilità del progetto ad alta velocità in direzione di Nizhnij Novgorod a causa dei dubbi del presidente Vladimir Putin. "Naturalmente, questi mega-progetti sono soggetti ad un attento coordinamento", ha affermato Peskov, aggiungendo che sarà possibile apportare modifiche all'infrastruttura, anche sulla base delle condizioni esterne che andranno a formarsi. (segue) (Rum)